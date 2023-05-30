Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti. MKE Ankaragücü'nün golünü ise Milson attı. Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran Galatasaray, kendisi gibi ligde bir maçı kalan ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa ulaştı.