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Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 3 sezon aradan sonra ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, toplamda 23. şampiyonluğuna ulaştı. Eryaman Stadı'nda 90 dakikanın ardından muhteşem görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...

    Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti. MKE Ankaragücü'nün golünü ise Milson attı. Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran Galatasaray, kendisi gibi ligde bir maçı kalan ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa ulaştı.
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda altıncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla ikinci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 23. kez tekrarladı. Sarı-kırmızılı takım, 65. sezonu oynanan ligde 23. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltti.
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...

    Eryaman Stadı'nda 90 dakikanın ardından muhteşem görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...
  • Galatasaray şampiyon oldu! İşte Eryaman Stadı'nda o anlar...

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