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        Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse ne kadar kazanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi geliri...

        Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde temsil eden Galatasaray, bu akşam tarihi bir mücadele çıkıyor. Sarı kırmızılılar, play-off rövanş maçında Norveç ekibi Molde'yi sahasında konuk edecek. Cimbom, mücadeleyi kazanması ya da berabere kalması halinde adını devler ligine yazdıracak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse ne kadar kazanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 10:16 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:16
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        Galatasaray 3 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine bu akşam Molde karşısında son vermek adına sahaya çıkıyor. Elemelerin ilk 2 turunda Zalgiris Vilnius ile Olimpija Ljubjana'yı kupanın dışına iten sarı kırmızılar, bu kez de Molde'yi eleyip devler ligine katılmak istiyor. İşte, Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdrıması halinde elde edeceği gelire dair bilgiler...

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        EN AZ 25 MİLYON EURO...

        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu akşam Molde'yi eleyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde ayak bastı parası 15 milyon 640 bin; katsayı geliri 7 milyon 959 bin; market geliri olarak da 1.5 milyon olmak üzere en az 25 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

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        GALATASARAY MOLDE MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Galatasaray, bu akşam saat 22:00'de oynanacak.

        Zorlu mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Şampiyonlar Ligi'nde son eleme turu olan play-off maçlarının rövanşı bu akşam itibariyle başlıyor.

        Söz konusu turun ardından gözler kura çekimine çevrilecek. Kura çekiminin ise 29-30 Ağustos tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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