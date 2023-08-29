Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse ne kadar kazanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar ve kaç milyon euro olacak? - Galatasaray Haberleri

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse ne kadar kazanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar ve kaç milyon euro olacak? - Galatasaray Haberleri

Galatasaray 3 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine bu akşam Molde karşısında son vermek adına sahaya çıkıyor. Elemelerin ilk 2 turunda Zalgiris Vilnius ile Olimpija Ljubjana'yı kupanın dışına iten sarı kırmızılar, bu kez de Molde'yi eleyip devler ligine katılmak istiyor. İşte, Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdrıması halinde elde edeceği gelire dair bilgiler...

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EN AZ 25 MİLYON EURO...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu akşam Molde'yi eleyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde ayak bastı parası 15 milyon 640 bin; katsayı geliri 7 milyon 959 bin; market geliri olarak da 1.5 milyon olmak üzere en az 25 milyon Euro'yu kasasına koyacak.