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Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu mücadele öncesinde Zaniolo dışında eksiği bulunmayan Galatasaray'da Okan Buruk muhtemel 11'ini de belirledi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    Lider Galatasaray, şampiyonluk için geri sayıma geçti...Sarı kırmızılılar, 36. haftada konuk olacağı Ankaragücü'nü yenmesi halinde ligde 23. şampiyonluğunu ilan edecek.
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

     

     
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

     
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.

     

     
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    Zorlu deplasmana mutlak üç puan hedefiyle çıkacak olan Galatasaray'ın kadrosu da şekillenmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un son haftalarda kazanan kadroyu bozmayı düşünmediği öğrenildi. 
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    ALTI FUTBOLCU SINIRDA

    Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, bu akşam kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    MUHTEMEL 11

    MUSLERA
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    BOEY
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    NELSSON
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    ABDÜLKERİM
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    KAZIMCAN KARATAŞ
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    LUCAS TORREIRA
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    SERGIO OLIVEIRA
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    RASHICA
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    MERTENS
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    KEREM
  • Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i

    ICARDI

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