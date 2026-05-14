Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman 2026? Galatasaray kupa töreni saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray kupa töreni programı: Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da gözler kutlama törenine çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt ararken RAMS Park'taki kupa töreninin detayları da netleşmeye başladı. Düzenlenecek organizasyonda ışık gösterileri, drone şovları, DJ performansları ve özel sahne etkinliklerinin yer alacağı belirtiliyor. Peki, Galatasaray kupa töreni nerede yapılacak? İşte 2026 Galatasaray kupa töreni programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 20:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üst üste 4. kez Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, 26. kupasını 'Dört Dörtlük Gece' organizasyonunda kaldırmaya hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun onayının ardından RAMS Park’ta yapılacak şampiyonluk kutlamasının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Taraftarlar, Galatasaray’ın kupa töreninde hangi sanatçıların sahne alacağını ve kutlamaların hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi yıldız futbolcular için özel şov hazırlıkları yapılırken, kupa töreni programı belli oldu. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

        Galatasaray’ın 26. şampiyonluğunu kutlayacağı “Dört Dörtlük Gece” organizasyonu, 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulübün evi Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılacak etkinlik, kulübün kuruluş yılına gönderme yapacak şekilde saat 19.05’te başlayacak.

        3

        GALATASARAY KUPA TÖRENİ HANGİ KANALDA?

        Galatasaray şampiyonluk kutlamasının BeIN Sports kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.

        4

        ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PROGRAM AKIŞI

        15.00: Galatasaray Lisesi’nden hareket edecek kortejle kutlamalar başlayacak.

        18.00: RAMS Park’ta kapılar açılacak, stadyum içi etkinlikler start alacak.

        19.05: DJ Suat Ateşdağlı performansı eşliğinde futbolcular sahaya çıkarak taraftarı selamlayacak.

        20.30: Süper Lig şampiyonluk kupası, görkemli bir törenle kaldırılacak.

        22.00: Gece, havai fişek gösterileriyle sona erecek.

        5

        DÖRT DÖRTLÜK GECE KUPA GECESİNDE SAHNE ALACAK SANATÇILAR KİMLER?

        Kutlama gecesinde sahne alacak isimler arasında DJ Suat Ateşdağlı'nın performans sergileyecek. Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında Emir Can İğrek, Mustafa Ceceli & Lemina düeti, Osimhen ve Icardi gibi isimlerin de özel şovlar yapabileceği konuşuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 13 Mayıs 2026 (Pekin'den Hürmüz Uzlaşısı Çıkar Mı?)

        Trump'ın kritik Çin seferi başladı. ABD ile Çin neyin pazarlığını yapacak? Trump-Şi zirvesinde kozlar kimde? Pekin'den Hürmüz uzlaşısı çıkar mı? Trump teknoloji kartına mı güveniyor? Trump "Al Tayvan'ı ver İran'ı" der mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; Orsam Akademik Direktörü Prof. Dr. Veysel Kurt ve A...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu