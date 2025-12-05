Habertürk
        Galatasaray - Samsunspor maçı CANLI YAYIN - Yılport Samsunspor Haberleri

        Galatasaray - Samsunspor maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray - Samsunspor maçı canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde son 4 maçından sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 18:52 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:52
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        SAAT: 20.00

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

        Samsunspor: -

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor.

        Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi.

        Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

        G.SARAY'DA 5 EKSİK

        Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle bu maçta görev alamıyor.

        Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemiyor. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamadı.

