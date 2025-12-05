Galatasaray - Samsunspor maçı CANLI YAYIN

SAAT: 20.00

STAT: RAMS Park

HAKEM: Mehmet Türkmen

YAYIN: beIN Sports 1

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Samsunspor: -

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi.

Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

G.SARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle bu maçta görev alamıyor.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemiyor. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamadı.