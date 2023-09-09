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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:11
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        Samsunspor hazırlıkları devam etti
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        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

        Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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