Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü
Giriş: 09.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:11
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.