Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar?
Süper Lig'in 5. haftasında son şampiyon Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ligde oynadığı ilk 3 maç karşılaşmda 2 galibiyet ve 1 beraberlik eden sarı kırmızılılar, ligin yeni ekiplerinden Samsunspor karşısında galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. İşte, futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği Galatasaray Samsunspor maçı ile ilgili tüm bilgiler...
Galatasaray Samsunspor maçı için artık beklenen tarih geldi çattı. Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan bu akşam kaldığı yerden yeniden başlayacak. Söz konusu haftada ise son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekibi Samsunspor, kozlarını Rams Park'ta paylaşacak. İşte, şimdiden büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray Samsunspor maçına dair ayrıntılar...
GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig'de 2023- 2024 sezonu 5. hafta mücadelesine sahne olacak Galatasaray Samsunspor maçı, 16 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
Zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Premium : ₺7.500,00
Delux : ₺7.000,00
Lux : ₺6.500,00
Classic : ₺6.000,00
1. Kategori : ₺4.000,00
2. Kategori : ₺3.000,00
3. Kategori : ₺2.400,00
4. Kategori : ₺2.000,00
5. Kategori : ₺1.800,00
6. Kategori : ₺1.350,00
7. Kategori : ₺1.000,00
8. Kategori : ₺550,00
9. Kategori : ₺500,00
Misafir : ₺500,00