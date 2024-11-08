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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Samsunspor mesaisine başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Samsunspor mesaisine başladı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:36
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        G.Saray Samsunspor mesaisine başladı
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        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dörde iki hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 16.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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