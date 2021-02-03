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Galatasaray seriye bağladı

Süper Lig'de son 4 maçında 4 galibiyet alan Galatasaray, çok zor görülen dönemeci kayıpsız geçti. Rakiplerini birer birer deviren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine çok güçlü bir şekilde gidiyor

Galatasaray seriye bağladı
DHA

Sezon başından bu yana birçok badire atlatan sarı-kırmızılılar, iki haftalık süreçte muhteşem bir grafik çizdi. Yukatel Denizlispor maçıyla başlayan süreçte, rakiplerinin puan kaybı beklediği Yeni Malatya ve Gaziantep FK deplasmanlarını 6 puanla geçen Galatasaray, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 3-0'lık sonuçla bozguna uğrattı. Galatasaray 4'te 4 yaparak 12 puan topladı.

12 ATTI, SADECE 2 GOL YEDİ

Süper Lig'de en iyi averaja sahip takım olan sarı-kırmızılılar, 4 maçlık dönemde bu performansını da fazlasıyla geliştirdi. Denizlispor'a 6, Yeni Malatya'ya 1, Gaziantep FK'ya 2, Başakşehir'e 3 gol atan Fatih Terim'in öğrencileri, bu maçlarda kalesinde sadece 2 gol gördü. Galatasaray averaj hanesine artı 10 daha yazdı.

MUSLERA FAKTÖRÜ

Sakatlıktan kurtulduktan sonra Denizlispor maçıyla kaleyi devralan Fernando Muslera, bu sezon sahaya çıktığı maçlarda takımıyla henüz puan kaybı yaşamadı. Başakşehir karşılaşmasında da müsabakanın kırılma anına imza atan Uruguaylı file bekçisi, Giuliano'nun penaltısına geçit vermedi ve Süper Lig'de Brezilyalı futbolcunun penaltısını kurtaran ilk isim oldu.

ONYEKURU'DAN HARİKA BAŞLANGIÇ

Galatasaray'daki 3'üncü dönemine Gaziantep deplasmanında başlayan Henry Onyekuru, attığı 2 golle zorlu deplasmanda takımına 3 puanı getiren isim olurken, Nijeryalı yıldız Başakşehir maçında da kilidi açtı. Son derece hazır bir görüntü çizen Onyekuru beklentilerin üzerinde performans gösterdi. Onyekuru sarı-kırmızılı forma altında 20'nci golünü kaydetti.

DONK BÜYÜK GÜVENCE

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim 4'üncü defa göreve geldikten sonra, kadro dışı bırakılmış olan Ryan Donk'u yeniden takıma dahil etmişti. Hem 21 hem de 22'nci şampiyonlukta büyük katkı veren Hollandalı futbolcu, istikrarlı performansını sürdürüyor. Başakşehir karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan deneyimli stoper, şu ana kadarki başarının kahramanlarından. Donk, teknik direktör Fatih Terim'in en büyük güvencelerinden biri durumunda ve tecrübeli hoca Hollandalı'dan hemen hemen her bölgede faydalanabiliyor.

DERBİYE HAZIRLAR

Galatasaray'da yeni transferlerin hemen hepsi Fenerbahçe derbisine hazır. Kadıköy'e galibiyet için gidecek sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Yedlin zorlu müsabakaya yüzde 100 hazır durumda. Gedson Fernandes'in ise antrenman performansına göre karar verilecek. Öte yandan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin durumu da yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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