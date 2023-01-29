Galatasaray seriye 'devam' dedi!

Ligde 10'da 10, resmi maçlarda ise 13'te 13'lük galibiyet serisine imza atan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk bu istatistikle adını Galatasaray tarihine yazdırdı. Buruk, Galatasaray'ın başında bir sezonda ligde en uzun galibiyet serisine imza attı. 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli, 2011-2012 sezonunda ise Fatih Terim bir sezonda 9 maçlık lig galibiyeti serisi yakalamıştı.

Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı, Giresunspor deplasmanında oynayamadı. Son dönemin en formda oyuncularından olan Abdülkerim'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Emin Bayram, harikalar yarattı. Gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun beğenisini toplayan Emin, stoper rekabetinde 'ben de varım' dedi.

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla takımının galibiyet serisinde başrol oynayan Lucas Torreira, Giresunspor karşısında da çok etkili oynadı. Uruguaylı yıldız, sahada basmadık yer bırakmadı, Giresunspor'un hücum oyuncularını hareket ettirmedi. Torreira ayrıca takımın pres gücünü artırmasıyla da ön plana çıktı.

BOEY'DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Galatasaray'ın sezon başında gönderme planları yaptığı, ancak gösterdiği performansla takımın en iyi isimleri arasına adını yazdıran Sacha Boey, Giresunspor maçında da çok iyi bir performans sergiledi. Boey, hem savunmada hem hücumda takımının en iyi isimlerinden birisiydi.

KEYİFLER YERİNDE

Takım olarak çok iyi bir hava yakalayan, bu havanın karşılığını da hem galibiyet serisi hem de liderliğiyle taçlandıran Galatasaray'da keyifler yerinde. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un yeni hedefi, bu seriyi geliştirerek takımın havasının bozulmasına müsaade etmemek.