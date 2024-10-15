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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray set vermeden turladı! - Voleybol Haberleri

        Galatasaray set vermeden turladı!

        CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Yunanistan ekibi AO Thiras'ı 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 21:25 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:25
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        Galatasaray set vermeden turladı!
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        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı 3-0 yenerek tur atladı.

        Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 25-14, 25-11 ve 25-17'lik setlerle parkeden 3-0 galip ayrıldı.

        Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, adını 16'lı final turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu turda Almanya temsilcisi Wiesbaden ile karşılaşacak.

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