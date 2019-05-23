Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın DG. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. 5’e 2 yapan sarı-kırmızılılar, ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma ile noktalandı.
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