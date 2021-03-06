Galatasaray Sivasspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray Sivasspor maçı hangi kanalda?

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Sivasspor maçı 7 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Falcao.

Sivasspor : Samassa; Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur; Robin, Cofie, Hakan; Kayode, Yatabare, Gradel

