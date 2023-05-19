Galatasaray Sivasspor maçı için nefesler tutulmuş durumda. Bitime 4 maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 5 puan farkla önde olan sarı kırmızılılar ile kümede kalma korkusu yaşamak istemeyen Sivasspor'un zorlu maçına dair ayrıntıları derledik. İşte, Galatasaray Sivasspor karşılaşmasının günü, saati ve muhtemel 11'lerine ilişkin bilgiler...