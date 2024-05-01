Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.