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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 21:58 Güncelleme: 01.05.2024 - 21:58
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        Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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