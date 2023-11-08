Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi GALATASARAY ŞL PUAN DURUMU: Galatasaray grupta kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu GS puan durumu sıralaması - Futbol Haberleri

        Galatasaray grupta kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu sıralaması

        Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Bayern Münih deplasmanına konuk oluyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadele öncesi, Galatasaray'ın grupta 4 puanı bulunuyor. Cimbomun gruptan çıkma ihtimali güncelliğini korurken "Galatasaray grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray puan durumu sıralaması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu sıralaması... Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 4. maçında Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Grupta 4 puanı bulunan Galatasaray, bir üst tur için iddiasını koruyor. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı sırada yer alıyor? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki puan durumu sıralaması

        2

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        Galatasaray'ın Bayern Münih maçı öncesi gruptaki güncel puan durumu şu şekilde;

        1- Bayern Münih / 9 Puan (+4 av)

        2- Galatasaray / 4 Puan (-1 av)

        3- Manchester United / 3 Puan (-1 av)

        4- FC Kopenhag / 1 Puan (-2 av)

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI (8 KASIM)

        Bayern Münih - Galatasaray (23:00) - Exxen

        Kopenhag - Manchester United (23:00) - Exxen

        3

        GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 4. maçlar öncesi 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Grubundaki 4. maçta Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak sarı kırmızılıların bir gözü de Kopenhag Manchester United maçında olacak.

        4

        Galatasaray, Bayern Münih karşısında puan alamadığı takdirde Kopenhag Manchester United maçından beraberlik çıkmasını bekleyecek. Sarı kırmızılılar, söz konusu sonuçların gerçekleşmesi durumunda, 5. haftada Kopenhag'ın Bayern Münih deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek ve evinde ağırlayacağı Manchester United'ı mağlup etmesi halinde son maçlara bakmadan adını bir üst tura yazdıran taraf olacak.

        5

        Cimbom, Bayern Münih'i deplasmanda mağlup etmesi halinde ise yine Kopenhag Manchester United maçından gelecek sonucu bekleyecek. Sarı kırmızılılar, söz konusu durum gerçekleştiği takdirde yine Manchester United karşısına, son maçlara kalmadan bir üst tura çıkma fırsatıyla çıkacak.

        Galatasaray, A Grubu'nda 2. olduğu takdirde son 16 turuna kalacak ve 8 grup birincisinden biriyle eşleşecek. Cimbom, 3. olması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 24'e kalacak ve bu turnuvada gruplarında 2. olan takımlardan biriyle eşleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Sude 11 yaşındaydı! Büyük acı!
        Sude 11 yaşındaydı! Büyük acı!
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Gerçek dışı makale bilimsel dergide yayımlandı
        Gerçek dışı makale bilimsel dergide yayımlandı
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!