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Donk ile sözleşme yenileyen ve Ndiaye'nin 3 milyon Euro'yu bulan ücretini karşılamaya hazır olan sarıkırmızılılar 16 milyon Euro'ya sattıkları oyuncu için İngiliz Stoke City'ye kiralama bedeli ödemek istemiyor. İngiltere'de transfer dönemi 9 Ağustos'ta sona eriyor ve imza için 31 Ağustos'a kadar zamanı olan Galatasaray yönetimi tok alıcıyı oynayarak bunu avantaja çevirmenin hesaplarını yapıyor.