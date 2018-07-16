GALATASARAY İLE AYTEMİZ ALANYASPOR MASADA
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Emre Akbaba için bastırıyor. Yönetim, orta alana solak bir futbolcu isteyen Terim'in gözdesi olan genç yıldızla her konuda anlaşmış durumda. Alanyaspor ile pazarlıklarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar pürüzleri gidermeye çalışıyor.
1 yıl sonra serbest kalacak. Yönetim, sözleşmesi 2019'da bitecek olan Emre için 2 milyon Euro'nun yanı sıra Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal'ı önerdi. Alanya 3.5 milyon Euro isterken, Tolga konusunda da sıkıntı yaşanıyor.
Bu sezon 2 milyon Euro ücret alacak olan Tolga aynı parayı gideceği takımdan da istiyor. Alanya ise bu rakamı ödeyemeyeceğini belirtiyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle Tolga'yı ikna için uğraşıyor.
Yönetim, gurbetçi futbolcuyu ikna etmesi halinde teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarıp işi bitirmeyi düşünüyor. Emre Akbaba da kulübüyle sürekli görüşerek transferinde kolaylık gösterilmesini talep ediyor. (Takvim)
GALATASARAY'DA KARA MBODJİ HAREKATI!
Önümüzdeki sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Muğdat ve Onyekuru'dan sonra 3. transferini yapmak için gaza bastı. Sarı- Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in savunmaya takviye istemesi üzerine Anderlecht forması giyen Kara Mbodji'yi bitirmek için kolları sıvadı. Senegalli stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
Bonservisi M.City'de olan Denayer'in durumunun belirsizliğini koruması sebebiyle alternatif isimlere yönelen yönetim, kısa süre içinde Mbodji için kulübü Anderlecht ile Belçika'da masaya oturacak.
Belçika basını da Galatasaray'ın 28 yaşındaki Kara Mbodji için Anderlecht ile temas kurduğunu ve bu transferin olumlu bir şekile sonuçlanmasının yakın olduğuna haberlerinde yer verdi.(Fotomaç)
GALATASARAY'IN BADOU NDİAYE PLANI!
Galatasaray, Badou Ndiaye'yi Stoke City'den kiralamak için Ağustos'u bekliyor. Hücuma Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru takviyesi yapan Galatasaray, Senegalli oyuncuyu kadrosuna katmak için "Bekle ve gör" politikası uyguluyor. Bonservis harcaması yapamayan Galatasaray kiralama yoluyla eski oyuncusu Ndiaye'nin transferini bitirmeye çalışacak.
Donk ile sözleşme yenileyen ve Ndiaye'nin 3 milyon Euro'yu bulan ücretini karşılamaya hazır olan sarıkırmızılılar 16 milyon Euro'ya sattıkları oyuncu için İngiliz Stoke City'ye kiralama bedeli ödemek istemiyor. İngiltere'de transfer dönemi 9 Ağustos'ta sona eriyor ve imza için 31 Ağustos'a kadar zamanı olan Galatasaray yönetimi tok alıcıyı oynayarak bunu avantaja çevirmenin hesaplarını yapıyor.
Devre arasında Ndiaye'ye 16 milyon Euro yatırım yapan İngiliz ekibinin Dünya Kupası hayali suya düştü. Rusya'da yeterli süreyi alamayan Senegalli yıldızın piyasası çok azalmıştı. Stoke cephesi yine de Premier Lig kulüplerinden gelecek olası teklifleri Ağustos ayına kadar bekleme kararı aldı ancak bir alt ligde Badou Ndiaye'nin yıllık ücretinin fazlalığı problem olacak.
Stoke City ile alt ligde oynamak istemeyen Ndiaye'nin menajeri William Davila, Etebo'yu İngiliz ekibine getirdi. Sarı-kırmızılı kulübü iyi bilen Ndiaye İstanbul'u sevdiği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Galatasaray'a dönmek istiyor.(Sabah)
GALATASARAY'A BREZİLYALI YILDIZ: VİTİNHO
Gomis’in yanına hızlı bir oyuncu isteyen teknik direktör Terim’in, menajer dostuna, Brezilyalı yıldızı sorduğu öğrenildi. CSKA’dan haber bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi'ni yeniden sallamak isteyen Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Onyekuru, Nagatomo ve Muğdat'ı alan Donk ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı ekip bu defa tribünleri coşturacak bir ismin peşinde. Bafe Gomis'in yanına Dybala, Firmino ve Rooney gibi bir isim arayan Fatih Terim, Vitinho'yu kendisine hedef olarak seçti.
CSKA Moskova'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu, Drogba'yla oynayan Burak Yılmaz gibi kullanmak isteyen Terim'in önüne sürpriz bir imkan çıktı. Zira Sambacının menajerliğini, tecrübeli teknik adamın, İtalya'dan tanıdığı Luca Vittorini yapıyor. Fatih Terim, Vittorini'yi hemen aradı ve Vitinho'nun durumunu sordu.
Vittorini, "CSKA Moskova kiralar mı bilmiyorum ama senin için tabii ki sorarım" derken şimdi Rusya'dan gelecek yanıt bekleniyor.
CSKA Moskova, İnternacional ve CSKA Moskova formaları giyen Vitinho, kariyeri boyunca 161 maça çıkarken 42 gol atıp, 26 da asist yapmayı başardı. Başarılı oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.(Fotomaç)
GALATASARAY YÖNETİMİ TOLGA CİĞERCİ'YE TAKIM BULMASINI İSTEDİ
Galatasaray'da Tolga Ciğerci ile yollar ayrılıyor. Sarı kırmızılı yönetim Fatih Terim'in takımda düşünmediği oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon son 5 haftasında sakatlıklarını bahane göstererek idmanlara katılmayan Tolga Ciğerci'nin üstü çizildi. Galatasaray yönetimi, Tolga Ciğerci'nin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçtiğimiz sezon en kritik haftalarda faydalanamadığı Tolga Ciğerci'nin üstünü çizdi. Tolga Ciğerci'nin menajeri Kadir Özdoğan ile Galatasaray yönetimi bugün bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı kırmızılı yönetim, kulüp binasında görüştüğü menajer Özdoğan'dan Tolga'ya kulüp bulmasını ve önümüzdeki sezonki planlarında oyuncusuna yer olmadığını resmen tebliğ etti.
Tolga Ciğerci, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından sakatlığı bahane gösterilerek İsviçre kampına götürülmemiş İstanbul'da bırakılmıştı. IG TV'de açıklamalarda bulunan Fatih Terim orta saha oyuncularını sayerken Tolga Ciğerci'den bahsetmemesi ise dikkatlerden kaçmamıştı.(Futbol Arena)
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