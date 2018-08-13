Galatasaray'da son dakika transfer haberleri... Sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis'in durumu belirsizliğini korurken forvete takviye isteyen Galatasaray'a müjdeli haber Rusya'dan gelmişti! Rusya'da birçok yayın organı sarı-kırmızılıların yeni golcüsünü duyururken transferin formülü de ortaya çıktı! Öte yandan Gomis'in Fransa'ya döneceği iddia edildi! İşte Galatasaray'da günün transfer haberleri
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Forvete mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray bir süredir Zenit'ten Artem Dzyuba ile anılırken bu transferle ilgili haberler gelmeye devam ediyor.
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Daha önce Fenerbahçe'nin formasına sponsor olan Yandex'in Rus futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferinde aracılık ettiği hatta sponsoru olacağı iddia edildi.
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Rus Sport-1 kanalı, 29 yaşındaki 1.96'lık futbolcunun, Yandex'in Rusça navigasyonunu seslendirdiğini hatırlattı.
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Daha önce Fenerbahçe ile Türkiye piyasasında adını duyurma yoluna giden Yandex'in bu kez Galatasaray ile yeni bir hamle yapacağı ve Zenit'le olan ticari ilişkilerini de kullanacağı belirtildi.
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Golcünün, bonservisinin Yandex tarafından karşılanacağı Galatasaray'ın ise oyuncunun maaşını ödeyeceği vurgulandı.
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Yandex, Fenerbahçe'ye sponsor olduğu dönemlerde Nani ve van Persie reklamlarda oynamış Arjen Robben'in ismi dahi kullanılmıştı.
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BABASI GELİYOR
Galatasaray'ın 1.96 boyunda, 29 yaşındaki Dzyuba'nın babasının İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Dzyuba'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'in D. Minsk'e yenildiği maçta 18 kişilik kadroya alınmaması da iddiaları güçlendirdi. (Fotomaç)
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DENAYER GALATASARAY'A DÖNMEK İSTİYOR
İki farklı dönemde Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Jason Denayer, yeniden Aslan olmak için can atıyor. Öyle ki Belçikalı stoper, Sarı-Kırmızılı formayı giymek için gelen tüm teklifleri bir bir reddediyor.
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Fanatik'in haberine göre daha önce Celtic’in ilgisine karşılık vermeyen Denayer’e son olarak İtalya ekiplerinden Torino talip oldu. Ancak Denayer, Serie A takımını da geri çevirdi. Israrlı bir şekilde Galatasaray’a gelmek isteyen Denayer, kulübü Manchester City’ye baskı yapıyor.
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İngiliz devinin önceliği, Denayer’i bonservisiyle bir yere satmak. Ancak hem oyuncuyu hem de kulübü cezbeden bir teklif şu ana kadar gelmiş değil, üstelik İngiltere’de transfer dönemi de kapandı.
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OPSIYONLU GELECEK
Galatasaray, daha önce olduğu gibi yine son ana kadar Denayer’i bekleyecek ve bu transferi gerçekleştirmeye çalışacak. Yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Denayer’in kulübü Manchester City ile 2020’ye kadar mukavelesi bulunuyor.
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GÖZTEPE'DE HEDEF TOLGA CİĞERCİ!
Galatasaray'da yönetimin göndermek istediği Tolga Ciğerci’nin yurt içindeki en ciddi talibi Göztepe... İzmir ekibi, orta sahadaki boşluğu gurbetçi futbolcu ile doldurmayı planlıyor.
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Fanatik'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim’in üstünü çizdiği Tolga, Cim Bom’da yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alıyor. Göztepe’nin hafta içinde Galatasaray’ın kapısını çalacağı öğrenildi.
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KARA MBODJI'DE SORUN VAR
31 Ağustos’a kadar savunmaya mutlaka bir takviye yapacak olan Galatasaray’da öncelikli hedef Jason Denayer. Ancak Cim Bom’un alternatif planları da hazır. Gündemdeki oyunculardan biri Kara Mbodj...
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28 yaşındaki Senegalli stoper, daha önce menaceri aracılığıyla Galatasaray’a olumlu yanıt vermişti. Kulübü Anderlecht ise zorluk çıkartıyor. Belçikalı ekibi, Kara’yı kiralamaya yanaşmıyor.
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Anderlecht, bonservisiyle birlikte vermeyi düşündüğü Kara Mbodj’nin fiyatını tam 7 milyon Euro olarak belirledi.
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DENAYER OLMAZSA...
Galatasaray’ın mevcut şartlarda ve UEFA kıstaslarında bu rakamı vermesi imkansız gözüküyor. 1.92’lik Kara, geçen sezon 20 maçta Anderlecht formasını terletirken, Senegal Milli Takımı’nda ise şu ana kadar 47 maça çıktı. Denayer’in durumuna göre Galatasaray, Kara için hamle yapacak.
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GOMIS FRANSA YOLCUSU!
Altyapısından yetiştiği St.Etienne, Ankaragücü maçında yedek kalan Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu.
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Fransız ekibinin kiralama bedeli vermek istemediği sadece Galatasaray'ın, Gomis için ödemek zorunda olduğu tüm masrafları karşılama sözü verdiği bildirildi.
Ankaragücü galibiyetinin ardından Başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulunmuş, Galatasaray’ın en kilit 3 ismi de oyuncu satacaklarının mesajını vermişti.
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Fanatik'in haberine göre Başkan Cengiz, “Yeni transfer için satış yapmak zorundayız” derken, Terim de, “Galatasaray Kulübü’nün almadaki becerisi kadar satmada da becerisi olması gerekiyor. Artık bu refleksi göstermeliyiz” şeklinde konuşmuştu.
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Bu gelişmelerin ardından gözler aynı üçlüye çevrildi: Gomis, Feghouli ve Belhanda. Sarı- Kırmızılılar, takımın en çok kazanan 3 oyuncusundan birini gönderip yeni transferlerin yolunu açmayı hedefliyor. Cim Bom, FFP anlaşmasına göre futbolcu satmadan bonservisli oyuncu alamıyor.
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3 YOLCU DAHA
Son Ankaragücü maçında kulübede olan Gomis, Belhanda ve Feghouli’den henüz hiçbirine resmi bir teklif gelmiş değil.
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Yönetimin elden çıkartmayı düşündüğü diğer isimler ise Tolga Ciğerci, Tarık Çamdal ve Carole. Öncelikli takviyenin gerektiği mevkiler ise stoper, ön libero ve Gomis’in durumuna göre bir forvet.
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BADOU'DA GERİ SAYIM
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre İngiltere Championship’te Stoke City’nin ilk karşılaşmasında kadro dışı kalan Badou Ndiaye, eski takımına kavuşmak için gün sayıyor. Cimbom’un daha önce anlaştığı Senegalli oyuncuyu satma ümidiyle elinde tutan İngilizler, ülkelerinde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte kiralama yöntemine sıcak bakar oldu.
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Ndiaye’yi gönderecek olan İngilizler, oyuncuyu oynatmama kararı aldı. Şampiyonlar Ligi avantajıyla 28 yaşındaki orta sahayı kiralamaya en yakın kulüp olan Sarı-Kırmızılılar’ın aradaki ufak pürüzleri gidererek yakın zamanda Ndiaye’yi kadroya katacağı bildirildi.
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