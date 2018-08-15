Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Sözleşmesine zam istediği iddia edilen ve Fatih Terim'in "Yönetimden bir talebi oldu" açıklamasını yaptığı Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılıyor! Fransız futbolcu 11 milyon Euro'ya gidiyor! Transferde durgun davranan sarı-kırmızılı idareciler Gomis'in yerine birçok yıldızı istiyor! Ayrıca Emre Akbaba ve Badou Ndiaye transferlerinde de gelişmeler yaşanıyor! İşte Galatasaray'da günün transfer haberleri