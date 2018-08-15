Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Sözleşmesine zam istediği iddia edilen ve Fatih Terim'in "Yönetimden bir talebi oldu" açıklamasını yaptığı Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılıyor! Fransız futbolcu 11 milyon Euro'ya gidiyor! Transferde durgun davranan sarı-kırmızılı idareciler Gomis'in yerine birçok yıldızı istiyor! Ayrıca Emre Akbaba ve Badou Ndiaye transferlerinde de gelişmeler yaşanıyor! İşte Galatasaray'da günün transfer haberleri
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Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, haziran ayından beri süren Gomis krizine son noktayı koyuyor.
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Sarı-kırmızılı takımın Fransız golcüyü 11 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al Hilal Riyad'a satacağı ve Marsilya'da geçen sezon Gomis'in boşluğunu doldurmak için transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu alacağı iddia edildi.
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3.3 milyon Euro'luk yıllık ücretine zam isteyen ancak olumlu yanıt alamayan ve yeni sezona isteksiz hazırlanan Gomis, Süper Kupa finalinde kaçırdığı penaltının ardından Süper Lig'deki ilk hafta sınavında Ankaragücü deplasmanında yedek oturmuştu.
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Galatasaray yönetiminin Gomis'in ayrılık ihtimali üzerine Yunan santrfor Kostas Mitroglou'yu kiralamak için Marsilya ile temasa geçtiği, Fransız kulübünün de ideal 11'inde olmayan forvetinden vazgeçebileceği ifade edildi.
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30 yaşındaki Kostas Mitroglou, 1.88'lik boyuyla hava toplarında etkili ve rakip defansa pres özelliğiyle dikkat çekiyor. Kostas'ın yıllık ücretinin de Bafetimbi Gomis'in aldığı rakamın altında olacağı gelen haberler arasında.
Benfica'dan 15 milyon Euro'ya transfer olan Mitroglou geçen sezon Marsilya'da 9 lig maçında 11'de görev yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde 30 resmi maçta 13 gol attı.
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GOMIS YERİNE OKAKA!
Galatasaray’da yönetim bir yandan Fransız yıldız Bafetimbi Gomis’i iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmaya çalışırken, bir yandan da yerini doldurmak için çaba gösteriyor.
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Sarı-kırmızılılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’un forvet oyuncusu Stefano Okaka’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Elinde 5 santrfor bulunan İngiliz ekibi, Okaka’nın kiralanmasına sıcak bakıyor.
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Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Premier Lig’in ilk haftasında Brighton ile karşılaşan Watford’da Okaka kadroya alınmadı. Futbol hayatına İtalya’da Roma’da başlayan Okaka, A takıma çıktıktan sonra sırasıyla Modena, Brescia, Fulham, Bari ve Parma’ya kiralandı.
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2012 yılında Parma’ya bonservisiyle geçen Okaka, Spezia Calcio takımına kiralanırken, 2014’te ise Sampdoria’ya transfer oldu.
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Sampdoria’dan 2015 yılında Anderlecht’e geçen 29 yaşındaki İtalyan futbolcu, burada kendini göstererek 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2016 yaz transfer döneminde Watford’un yolunu tutmuştu. Nijerya asıllı İtalyan futbolcunun Watford ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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GOMIS'E İKİ ALTERNATİF
Bafetimbi Gomis'e alternatif arayan G.Saray'da yönetimden, Fatih Terim'e kadar herkes forvet takviyesine kafa patlatıyor. Dzyuba'nın Zenit'te kalma kararı vermesi, Mitroglou'nun yüksek maliyeti G.Saray'ı bir kez daha yeni isimler için yollara döktü
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Fotomaç'ın haberine göre; Premier Lig'de hafta sonunda oynanan maçlarda 18 kişilik maç kadrosuna giremeyen isimler üzerine yoğunlaşıldı ve Danny Welbeck ismi öne çıktı.
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek İngiliz oyuncu için görüşme yapılması kararı alındı. Arsenal ve 27 yaşındaki golcüyle yapılan görüşmeler olumlu geçerse Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılma süreci hızlandırılacak.
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BONSERVİSİ ELİNDE!
Öte yandan Galatasaray için Fransa basınından da flaş Anthony Modeste iddiası geldi. RMC Sports muhabiri sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezonu Çin Ligi'nde geçiren ve bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki oyuncunun peşine düştüğünü duyurdu.
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Transferde ayağını yorganına göre uzatan sarı-kırmızılı ekibin iki oyuncudan birisini alma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
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GUARDIOLA MÜJDEYİ VERDİ!
Sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın transfer gündemine giren Douglas Luiz konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı- Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği Brezilyalı orta alan oyuncusu için Manchester City'ye resmi teklif yaptı.
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İngiliz kulübünün teknik patronu Pep Guardiola, "Luiz'e yine çalışma izni çıkaramadık. Birkez daha onu kiralayacağız" açıklamasını yaptı.
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Takvim'de yer alan habere göre; iki kulüp arasında kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.
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GERVINHO'DA SON DAKİKA!
31 yaşındaki forvet yeniden Şampiyonlar Ligi arenasına çıkmak istiyor. Ancak yönetimin önceliği stoper ve orta saha transferi.
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Fanatik'in haberine göre bu iki bölgeye takviye yapıldıktan sonra ancak Gervinho konusunun gündeme gelebileceği öğrenildi.
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Arsenal, Lille ve Roma gibi kulüplerde forma giydikten sonra Çin’e giden Gervinho, Galatasaray’ın eski yıldızı Drogba’nın da Fildişi Sahili Milli Takımı’ndan arkadaşı.
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EMRE AKBABA'DA SON TANGO!
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray ile Alanyaspor arasında Emre Akbaba pazarlığında sarı kırmızılı yönetim son teklifini yaptı ve kabul edilmemesi halinde yıldız futbolcuyu gelecek sezon bedelsiz olarak kadrosuna katacağını turuncu- yeşilli kulübün yönetimine bildirdi.
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Kontratının son yılına giren Emre Akbaba için 2.8 milyon Euro artı bir futbolcu öneren G.Saray'ın bu teklifi sonrasında Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın yönetimine "Emre'nin aklı fikri Galatasaray'da. Bu kafayla bize faydalı olması çok zor.
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Uzatmadan bu işe son noktayı koyun" dediği öğrenildi. Emre için kapıyı 7 milyondan açan ardından 5 milyon Euro'ya düşen Alanya'nın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.
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STOKE CITY TAMAM, SIRA BADOU'DA!
Fanatik'te yer alan habere göre 31 Ağustos’a kadar orta sahanın merkezine mutlaka bir transfer yapacak olan Galatasaray’da sıcak gelişme... Teknik direktör Fatih Terim’in, Fernando ile birlikte oynatmak istediği Badou Ndiaye’den güzel haberler var.
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Championship’e düşen Stoke City, devre arasında 16 milyon Euro’ya transfer ettiği Ndiaye’yi kiralamaya karar verdi. Bundaki en büyük sebep, Ndiaye’nin alt ligde oynamak istememesi ve takımdaki mutsuzluğu...
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Haftalardır yönetimin ikna etmeye çalıştığı İngilizler’den olumlu yanıt gelirken, şimdi gözler oyuncu cephesinde. Stoke City’de yıllık 3.5 milyon Euro garanti ücret alan Ndiaye, bu rakamın karşılanmasını istiyor.
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Sarı- Kırmızılılar’ın önerdiği ücret ise Ndiaye’nin Galatasaray’da kazandığı rakam olan 2 milyon 750 bin Euro. UEFA kısıtlamalarını göz önünde bulunduran Sarı-Kırmızılı idareciler, harcamalarda oldukça dikkatli davranıyor.
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Bu durum Ndiaye’nin menajerine de iletilirken, oyunun vereceği cevap bekleniyor. Ndiaye, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde forma giyeceği için Galatasaray’a dönmeye sıcak bakıyor.
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