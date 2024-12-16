Galatasaray, son nefeste kazandı!

İkinci yarıya daha iyi giren taraf Karadeniz temsilcisi oldu. Bordo-mavili ekip, 51. dakikada Simon Banza, 55. dakikada ise Ozan Tufan'ın ayağından bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. Galatasaray, rakibine Michy Batshuayi'nin 63. dakikada penaltıdan attığı golle cevap vererek skora bir kez daha denge getirdi: 3-3. Maçın geri kalan bölümünde girdiği birçok pozisyonda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemeyen Galatasaray, 90+8. dakikada Batshuayi'nin kafa golüyle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 15. maçında 13. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 41'e çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Trabzonspor ise 5. kez mağlup olarak 16 puanda kaldı.