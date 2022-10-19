Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Sayın Erden Timur, 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündeme dair basın açıklaması yapacaktır." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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