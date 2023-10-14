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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan flaş sözler! "Gücüme gidiyor..." - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan flaş sözler! "Gücüme gidiyor..."

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulüpte sadece futbolla ilgilenmediğini söyleyerek, "Bunu ben söylemek zorunda kaldığım için de özür diliyorum. Sadece bilerek söylemediği için gücüme gidiyor. Çünkü bilerek söylenmiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:26
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        Flaş sözler! "Gücüme gidiyor..."
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        Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur mali konularda sunum yaptı.

        Timur, "Toplam yükümlülüklerimiz 9 milyar 500 milyon TL diyoruz ya aslında burada gerçek yükümlüğümüz 6 milyar 693 milyon TL. Bu yükümlülüklerimizde sözleşmelerimizin kimisi 5 seneyi, vadelerimizin kimisi 6 seneye varıyor. Onların tamamını içeriyor. Yaklaşık 4 senelik yükümlüğümüzün toplamı 6 milyar 693 milyon TL" dedi.

        "SADECE FUTBOLLA İLGİLENMİYORUM"

        İlgilendiği konulara açıklık getiren Erden Timur, "Giderlerden hep sorumlu tutuluyorum. Bunu ifade edilmediği için özür dileyerek kendim ifade etmek zorundayım. Ben sadece Galatasaray’ın futboluyla ilgili şey yapmıyorum. Sadece gider üreten şey yapmıyorum. Neler yapıyorum. Son 3 aydır sponsorluk kısmıyla ilgileniyorum. Kombine ve bilet kısmıyla ilgilendim. Florya projesinin tüm proje süreciyle ilgileniyorum. Kemerburgaz projesinin tüm inşaat işlerini yapıyorum. Galatasaray Adası’nın tüm inşaat işlerini yapıyorum. Mecidiyeköy projesinin başından sonuna ilgilendim. Sportif AŞ’nin banka ilişkileri, nakit akışı ilişiklerini Dursun başkanımızla birlikte çalışıyorum. Bunu ben söylemek zorunda kaldığım için de özür diliyorum. Sadece bilerek söylemediği için gücüme gidiyor. Çünkü bilerek söylenmiyor. Maalesef bugün bunu kanıya net olarak anladım. Bir şey yapmaya çalışıyorum, layıkıyla veya değil" diye konuştu.

        "HER YÖNETİCİNİN HEDEFİ OLMASI LAZIM"

        Genel kurullarının yönetimlerden bazı taleplerde bulunması gerektiğini söyleyen Timur, "Tüm borcumuzu bitirecek ve bizi ilk 10 kulüp arasına sokacak projeleri ve hangi kaynakla geliştireceklerini istememiz lazım. Üst düzey şeffaflık için aylık bilgilendirme toplantılarının tüzükte yer almasını talep edelim. Şeffaflık olunca manipülasyon da azalır. Bir de iştirak şirketleri dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin, her bilanço döneminde performans hedeflerinin belirlenmesi, üç ayda bir yönetici performans raporunun yayınlanması lazım. Her yöneticinin bir hedefi olması lazım. Bu üç başlığı değiştirebilirsek, sürdürebilirliğe çok katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.

        "ZOR ŞARTLARLA REKABET EDİYORUZ"

        "Avrupa'da rekabet ettiğimiz takımlarla çok zor şartlarda rekabet ediyoruz. Kur ciddi şekilde arttı. Suudilerin piyasaya girmesi, rekabet ettiğimiz takımların yayın geliri ortalaması 120-130 milyon euro. Rekabet ettiğimiz takımlar bile değil bunlar. Biz 9 milyonlarla rekabet etmeye çalışıyoruz."

        "ESKİ YÖNETİMİN BAŞARISI..."

        "Mustafa Muhammed'in parasının bir kısmı bizim dönemimizde ödendi. Sacha Boey satıldığında, inşallah hep bizle kalsın ama oradaki müthiş kar eski yönetimin başarısı. Nelsson'da da aynı şekilde. Keşke bütün yönetimler çıkıp bunu söylese."

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