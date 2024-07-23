Galatasaray, Sude Yılmaz ile sözleşme yeniledi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Çağdaş Faktoring iç transferde Sude Yılmaz'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.
Giriş: 23.07.2024 - 17:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:56
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sude Yılmaz'a 2024-25 sezonunda Galatasaray Çağdaş Faktoring formasıyla üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Galatasaray'ın altyapısında yetişen 2002 doğumlu oyuncu, geçtiğimiz sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 32, EuroCup Women'da ise 8 maçta forma giydi.
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