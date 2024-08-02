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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 00:10 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:10
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        Galatasaray, Süper Kupaya hazırlanıyor!
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        3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılı oyuncular, sonraki bölümde hücum ve savunma idmanı gerçekleştirdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı son antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.

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