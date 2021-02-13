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Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Galatasaray'da farklı nedenlerden dolayı Sofiane Feghouli, Marcelo Saracchi, Halil Dervişoğlu, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan forma giyemeyecek

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Galatasaray, 48 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya aynı puanda olduğu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin averajla önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Lacivert-beyazlı takım, topladığı 26 puanla 13. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

MAÇ SAATİNDE DEĞİŞİKLİK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),müsabakanın saatinde değişiklik yaptı. Kulüpler, daha önce 19.00'da oynanacağı açıklanan müsabakanın saatinin İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle erkene alınmasını talep etti. TFF de bu talep üzerine karşılaşmayı 16.00'ya aldı.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı nedenlerle yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi takımı yalnız bırakacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Halil Dervişoğlu, karantina ve takip süreci devam ettiği için kadroda yer alamayacak.

Cezalı olan kaptan Arda Turan ile Oğulcan Çağlayan da müsabakada sahaya çıkamayacak.

2 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 26. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

LİGDE SON 5 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 5 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 47 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 23 maçının 11'inde rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi. Kasımpaşa ise 23 müsabakada 25 kez rakip ağları sarsarken kalesindeki 36 gole engel olamadı.

KALEDE MUSLERA ETKİSİ

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahadaki yerini alamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, iyi bir dönüş yaptı. Geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ayağı kırılan Muslera, bu sezon 20 Ocak'taki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Sakatlıktan kurtulduktan sonra 5 Süper Lig maçında forma giyen Muslera, performansıyla Galatasaray'ın yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 2'sinde sadece birer gol yedi.

PAŞA'DA EKSİKLER

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara yeni başlayan Loret Sadiku ve Derrick Luckassen’in Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest, Julian Jeanvier ve Daniel Drinkwater maçta oynayamayacak.

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