AA

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Olimpik Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı gruptan lider çıkan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ise istediği performansı sergileyemiyor.

Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere ayrıldı. Ardından arka arkaya Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, 4 maçlık galibiyet hasreti çekti.

Bu kötü seriden sonra Göztepe, Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor'u yenerek çıkışa geçen Galatasaray, bu iyi performansı son 7 haftaya yansıtamadı. Ligin 10. haftasındaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip sadece 1 kez kazanabildi. 11. haftada Gaziantep FK'yi yenebilen "Cimbom", Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinin yanı sıra Demir Grup Sivasspor'a mağlup olurken, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay ile berabere kaldı.

Galatasaray, ligdeki son 5 karşılaşmada sadece 3 puan toplayabilirken, 12 puanı rakiplerine kaptırdı.

LİDERİN 16 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. Bordo-mavili ekibin Fraport TAV Antalyaspor'a yenilerek namağlup unvanını kaybettiği haftada Sivasspor'a mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, puan farkını kapatma şansını kullanamadı.

TERİM'İN YOKLUĞUNDA GALİBİYET ALAMADI

Galatasaray, Fatih Terim'in cezası nedeniyle saha kenarında yer alamadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen ve toplamda 6 maçlık cezası bulunan Terim, Yeni Malatyaspor, Altay ve Sivasspor maçlarında cezasının 3 maçlık bölümünü doldurdu.

Galatasaray, yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yönetiminde çıktığı müsabakalarda Yeni Malatyaspor ve Altay ile berabere kalıp, Sivasspor'a mağlup oldu.

SON 11 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Galatasaray, 16. haftalar itibarıyla Süper Lig'de son 11 sezonun en kötü performansını sergiliyor.

Ligde bu sezon 16 karşılaşmada 6 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 23 puan toplayabildi. "Cimbom" bu performansıyla 16. haftasını 20 puanla geçtiği 2010-2011 sezonunun ardından en kötü istatistiğine imza attı. Sarı-kırmızılı takım, 2010-2011 sezonunu 8. tamamlayabilmişti.

Galatasaray, bu süreçte en kötü averaja sahip olduğu sezonu da geçiriyor. Bu sezon 21 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 20 gole engel olamadı. Fatih Terim'in öğrencileri, 1 averajla ilk 16 haftalar itibarıyla son 11 sezonun en olumsuz grafiğini çizdi.

Galatasaray'ın son 11 sezondaki ilk 16 maçlık performansı şöyle:

Sezon G B M A Y Av. Puan 2011-2012 10 4 2 26 11 15 34 2012-2013 9 5 2 34 20 14 32 2013-2014 8 6 2 25 16 9 30 2014-2015 11 2 3 26 18 8 35 2015-2016 8 5 3 37 22 15 29 2016-2017 10 3 3 30 16 14 33 2017-2018 10 2 4 34 21 13 32 2018-2019 7 5 4 26 19 7 26 2019-2020 6 6 4 18 15 3 24 2020-2021 9 3 4 28 14 14 30 2021-2022 6 5 5 21 20 1 23

TERİM'İN GALATASARAY KARİYERİNDEKİ EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray kariyerinde ilk 16 haftada takımın başında yer aldığı sezonlardaki en kötü dönemini geçiriyor.

Tecrübeli teknik adam, UEFA Kupası'nı kazandığı ve 8 kez Süper Lig şampiyonluğu gördüğü takımının başında 4. dönemini ve 14. sezonunu yaşıyor. Terim, söz konusu 14 sezonun 12'sinde ilk 16 maçlık periyotta sarı-kırmızılı ekibin başında yer aldı.

Fatih Terim, bu 12 sezonda 16. haftalar itibarıyla en az puan topladığı sezonu yaşıyor.

Terim'in ilk 16 haftada takımın başında yer aldığı sezonda Galatasaray'ın performansları şöyle:

Sezon G B M A Y Av. Puan 1996-1997 13 2 1 46 14 32 41 1997-1998 9 3 4 35 22 13 30 1998-1999 10 4 2 45 18 27 34 1999-2000 13 2 1 36 14 22 41 2002-2003 10 3 3 25 16 9 33 2003-2004 8 4 4 25 21 4 28 2011-2012 10 4 2 26 11 15 34 2012-2013 9 5 2 34 20 14 32 2018-2019 7 5 4 26 19 7 26 2019-2020 6 6 4 18 15 3 24 2020-2021 9 3 4 28 14 14 30 2021-2022 6 5 5 21 20 1 23

Not: Fatih Terim, görev yaptığı 2013-2014 ve 2017-2018 sezonlarında ilk 16 haftanın tamamında takımın başında yer almadı.