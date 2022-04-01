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Galatasaray, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Feghouli, Mustafa Muhammed ve Elabdellaoui, maçta forma giyemeyecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 30 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 30. haftayı averajla 15. sırada tamamladı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise ligde yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 43 puanla 30. haftayı 9. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 sona ermişti.

FEGHOULI, MUSTAFA MUHAMMED VE ELABDELLAOUI OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed ve Omar Elabdellaoui, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Ülkesi Fransa'da geçirdiği koronavirüs sonrası karantina sürecini tamamlayan ve bugün İstanbul'a dönecek Sacha Boey'in de maçta oynaması beklenmiyor.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera ve Emre Kılınç da yarın kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

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