Süper Lig’de zirvenin 21 puan gerisinde bulunan Galatasaray, devre arasında yapmak istediği takviyeler için kolları sıvadı. Sezon başında son güne kadar kiralanması için uğraşılan Gedson Fernandes için Elmas yönetimi, Benfica’yla görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı formayı tekrar giymek isteyen 22 yaşındaki orta sahanın Portekiz ekibinde sadece 4 maçın birinde ilk 11 oynadığı için mutsuz olduğu biliniyor. Kaleci sorununu Giresun’la karşılıklı anlaşıp Okan Kocuk’la çözen yönetimin, orta alandaki “yetenek” problemini de Gedson’la çözmek istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim’in sezon başından beri istediği Portekizli yeteneği transfer dönemi başlar başlamaz kadroya katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, maç kondisyonu az olan Gedson’un Mart ayında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesine kadar formunun zirvesine ulaşmasını ve ligde de orta sahayı toparlamasını beklediği ifade edildi.