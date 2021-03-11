Galatasaray taktik çalıştı

Ankaragücü mağlubiyeti ve Sivasspor beraberliğiyle zirve yarışında 5 puanlık kayıp yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanında boy gösterecek. Bu maçın hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar, bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taktik çalıştı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. İdmanın ana bölümünde ise Kayserispor maçının taktiği üzerinde çalışıldı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın sabah 11.30'da basına kapalı olarak yapılacak idmanla tamamlayacak olan Galatasaray, antrenmanın ardından saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.