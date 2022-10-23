Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Alanyaspor mücadelesi öncesinde özel koreografi sergiledi.

ABONE OL
  • Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. 
  • Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi

    Sarı-kırmızılı kulübün taraftarları, Alanyaspor mücadelesi öncesinde özel koreografi sergiledi.
  • Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi

    Stadı neredeyse tamamen dolduran taraftarların, maç öncesi gerçekleştirdiği 3 boyutlu koreografide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması ele alındı.
  • Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi

    Koreografi, kuzey tribününde taraftarların elindeki kartonlarla oluşturulan siyah zemin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." sözüyle başladı. 
  • Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi

    Ardından taraftarlar aynı tribünde kartonlarla Türkiye haritası ve ortasında Türk bayrağına, doğu tribününde ise Galatasaray'ın Cumhuriyet'in 100. yılı logosuna yer verdi.
  • Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi

    Şovun son bölümünde kuzey tribününde Cumhuriyet'in kuruluş aşamasındaki bazı sembol fotoğraflar kullanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki görseli de tribüne çekildi.
  • Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi

    Güney tribününde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri açıldı.
  • Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi

    İşte tüyleri diken diken eden o anlar...
  • Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi
  • Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi
  • Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.