Milliyetin'in haberine göre, hazırlık maçlarında takımın röntgenini çeken Fatih Terim en büyük sorunu belirledi. Tecrübeli teknik adam aynı anda Gomis, Belhanda, Feghouli ve Rodrigues gibi isimlerin sahada olmasının Avrupa’da savunma zafiyetine neden olacağını öngörüyor.

Son şampiyon Galatasaray’da transferdeki belirsizlik keyifleri kaçırırken, takımın özellikle ön tarafta agresif olmaması teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin üzerinde çalıştığı konuların başında geliyor. Tecrübeli teknik adam bu durumun Türkiye için fazla sorun olmayacağını, ancak Şampiyonlar Ligi’nde başlarına dert açabileceğini düşünüyor

Aynı anda Gomis, Belhanda, Feghouli, Rodrigues gibi isimlerin sahada olmasının Avrupa’da savunma zafiyeti yaratabileceğini düşünen Terim ve ekibi, bu noktada oyuncularından bireysel olarak kendilerini zorlamalarını bekliyor. Futbolcuların savunma yönünü de geliştirmek isteyen teknik kadro, Türkiye’de sorun yaratmayan çok hücumculu oyun anlayışını Devler Ligi’nde kendilerini zorlayacağı öngörüsünde bulunuyor.

Transfer politikasında da bu durumun dikkate alındığı ve önümüzdeki günlerde ön tarafa alanacak isimlerde bu özelliklerin arandığı bildirildi. Teknik ekibin Avrupa arenasında koşan, mücadele eden ve agresif bir takım görme arzusunda olduğu bu nedenle Denayer dışında ön tarafa yapılacak takviyelerde bu duruma dikkat edileceği kaydedildi.

Yüksek tempodaki maçlar için Gomis’in fiziksel olarak yetersizliği sıkıntı yaratırken, Fransız forvetin ilerleyen yaşı ve deplasman maçlarında etkisizliği bu noktada yerine alınacak golcünün hızlı, enerjik bir isim olmasını zorunlu kılıyor

Feghouli’de de benzer sorunlar bulunduğu ve Cezayirli futbolcunun savunma zafiyetinin Şampiyonlar Ligi’nde sıkıntı yaratabileceği belirtiliyor. Belhanda ve Rodrigues’in bu noktada takım savunmasına yardım ettiği ama bunun da istenen düzeyde olmadığı öngörüldü

Galatasaray’a geçen sezon gelen Bafetimbi Gomis adeta sarı-kırmızılı takımda şampiyonluğun mimarı oldu. Fransız forvet Süper Lig’de 33 maçta forma giyerken rakip ağları 29 kez havalandırarak gol kralı unvanını aldı. Tecrübeli oyuncu ayrıca 5 de gol pası verdi.

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