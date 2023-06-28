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Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, gelecek sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da başarıyı hedeflediklerini söyledi.

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İHA
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bu sene çifte hedeflerinin olduğunu ve çok çalışacaklarını söyledi.
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var

    Galatasaray TV'ye konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var

    "Tüm İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Ayrıca hem taraftarımızın de tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Ülke olarak mutluluklar içinde, sağlıklı huzurlu, daha da gelişen, daha da büyüyen bir ülke olarak devam ettiğimiz bir yıl diliyorum. 
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var

    Bu sene içinde yaşadığımız büyük felaketler vardı. Bu felaketlerin olmadığı birbirimize daha çok sarıldığımız, daha çok desteklediğimiz, aynı şekilde futbolun da daha dostça, daha barış içerisinde geçecek bir sene diliyorum. İnşallah Galatasaray için de güzel bir sene olur. 
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var

    Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduk ve tarihe geçtik ama geride kaldı, burası Galatasaray. Hem Avrupa hem de Türkiye Ligi, bu sene çifte hedefimiz var. O yüzden çok çalışacağız. 
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var

    Erken başladık. Adaptasyon hem bizim hem oyuncularımız için zor. Hedefimize kitleneceğiz. Yeni sezonda da aynı başarıyı taraftarımızla birlikte sürdüreceğiz"

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