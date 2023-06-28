Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var

Bu sene içinde yaşadığımız büyük felaketler vardı. Bu felaketlerin olmadığı birbirimize daha çok sarıldığımız, daha çok desteklediğimiz, aynı şekilde futbolun da daha dostça, daha barış içerisinde geçecek bir sene diliyorum. İnşallah Galatasaray için de güzel bir sene olur.