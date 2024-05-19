Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Ortaya koydukları performanstan memnun olmadığını belirten Buruk, "11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık." dedi.

"BU BİR KAZA"