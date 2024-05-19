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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Haftaya buraya şampiyon döneceğiz - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Haftaya buraya şampiyon döneceğiz

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 22:37 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:37
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        "Haftaya buraya şampiyon döneceğiz"
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

        Ortaya koydukları performanstan memnun olmadığını belirten Buruk, "11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık." dedi.

        "BU BİR KAZA"

        Konya deplasmanından şampiyon olarak döneceklerine inandığını vurgulayan Buruk, "Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz. Konya'nın da durumu belli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza, 2000 yılında da Fenerbahçe'ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, özür dileriz. Haftaya inşallah buraya şampiyon döneceğiz. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." ifadesini kullandı.

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