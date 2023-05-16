Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mayısların bizim olduğunu söylemek istiyorum

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç oyandık. İstanbulspor son hafların formada takımıydı. Bize karşı zaman zaman kendi yarı sahasında bekledi. Oyunun genelinde çok fazla rakip ceza sahasına girdik. 51 kez rakip ceza sahasına girdik. Bu bölümde kendi kalitemizin biraz altında işler yaptık. Maçı çok erken koparabilirdik. Rakibimize çok net fırsatlar vermedik. Her zaman 1-0 giden maç tehlikeli bir şekilde gidiyordu. Nicolo'nun kırmızı kart görmesi, yaptığımız hemen hamleler olumlu olarak cevap verdi. 10 kişi kaldıktan sonra rakibi baskılarımızı devam ettirdik. Nelsson’un çok kritik müdahalesi sonrası attığımız ikinci gol ve bizim için çok değerli 3 puanı aldık. Buradan mutlu ayrılıyoruz. Taraftarımızın bugün yanımızdaydı. Maçın genel özeti, üzerimizde zaman zaman şampiyonluk yolunda bir baskı da oluyor. Bu baskıyı fiziksel ve performans olarak iyi bir şekilde uyguladık" diye konuştu.

"3-4 OYUNCUNUN 10 GOLÜN ÜZERİNE ÇIKMASI BİZİM GİBİ TAKIMDA GEREKİRDİ"

Takım olarak doğru savunma yapmaları gerektiğini ifade eden Buruk, "Karagümrük ve Beşiktaş maçında burada iyi performans sergileyemedik. Son iki maç çok iyi performans sergiledik. Genel olarak takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Savunma oyuncularının performansı da yüksek. En çok ligde pozisyona giren takılarından biriyiz. İkisini de iyi yaptığımızı düşünüyorum. Gol sayımızın daha da yüksek olması gerekirdi. Değerlere göre gol sayımızın altındayız. 3-4 oyuncunun 10 golün üzerine çıkması bizim gibi takımda gerekirdi" şeklinde konuştu.

"MAYISLARIN BİZİM OLDUĞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM"

"Mayısların bizim olduğunu ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu söylemek istiyorum"

Ligde son haftalara girilirken, şampiyonluk yolunda baskı hissedip, hissetmediğinin sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Sezonun birinci maçında aynı baskıyı hissediyorsunuz Galatasaray takımı, her maçı kazanmak zorunda. Bu psikolojiyle ben de, oyuncularım da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bu baskı üzerimizde olacak. Önemli olan bu baskıyı doğru bir şekilde yönetebilmek. Camia olarak bu baskıyı doğru olarak yönetiyoruz. Beşiktaş maçı sonrasında ümitsizliğe kapılanlar oldu ama 3 puan öndeydik. Baskı olacak, hatalar olacak zaman zaman. Herkesin hataları olacak. Önemli olan kendimize güvenmemiz. Galatasaray taraftarı da bu anlamda hep destek verdi. Mayıslar bizim, hep bunun altında topladık. Yine mayısların bizim olduğunu ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu söylemek istiyorum. Lig devam ediyor. Ne olursa olsun bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. Bunun da aynı ciddiyetle önce cumartesine hazırlanacağız sonra diğer maçlara" diye cevap verdi.