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Okan Buruk'tan yeni sözleşme açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, moral olarak önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Başarılı teknik adam, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili de flaş ifadeler kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan yeni sözleşme açıklaması
HABERTURK.COM / İHA

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Kayserispor’u 6-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maça herkesin de gördüğü gibi iyi başladık. Net pozisyonlara girdik. İlk yarıda attığımız goller, girdiğimiz pozisyonlar, defansif, ofansif olarak ikisini de doğru şekilde yaptık. Hareketliliğimiz çok iyiydi. Net pozisyonlara girdik, goller attık. İlk yarıyı 4-0 bitirdik. İkinci yarı rakibin 10 kişi ile kalması ile birlikte topun bizde olduğu bir maç geçti. Rakip 11 kişiyken daha net pozisyonlar buluyorduk. 10 kişi kaldıklarından sonra savunmayı tercih ettiler. Ligin iyi takımlarından biri. İyi futbol oynayan, etkili bir takım. Bugün maçın genelinde istediğimiz gibi bir oyun oldu. Oyunumuzu geliştiren taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum, muhteşemdiler. Beraber şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüze destek veriyorlar. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar aynı ciddiyetle oynadılar. Bunu tekrar salı gününe yansıtmak istiyoruz. Takım olarak, moral olarak da bizim için önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLUĞUMDA HAYALİMDEKİ TAKIMIN BAŞINDAYIM"

Sözleşmesiyle ilgili de konuşan Buruk, "Buraya gelirken de bir şey konuşmadan geldim. Galatasaray benim için önemli, değerli. Burada olmak büyük bir şans. Çocukluğumda hayalimdeki takımın başındayım. Bu benim için büyük mutluluk. Bana burada şans verildiği sürece burada olmak büyük mutluluk ve gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Belçikalı futbolcu Dries Mertens’in sözleşmesindeki opsiyonunun 25 Süper Lig maçından sonra uzayacağını belirterek, devam istedikleri oyunculardan biri olduğu ifade etti.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’yi oyunda tutup, Bafetimbi Gomis’i oyuna almasının sorulması üzerine Okan Buruk, "Bugün özellikle kupa maçında kullanamadığımız oyuncular, az kullandığım oyuncuları kullandık. Yunus, Barış, Midstjö, Kaan’ı bu maçta kullanamadık. Onlar da oynamayı hak eden oyuncular. Rakip de 10 kişi olduğu 2 forvete döndük. Devamında da diğer oyuncuları aldık. Sarı kartlı oyuncuları değiştirmeyi düşünmedik. Mertens’in hem maç eksiği var, hem sarı kart görmüştü. Onu oyundan aldık. Bu yarışın içerisinde gol de çok önemli. İkili averaj önemli. Gol yememek bizim için önemliydi. Gol yemediğimiz için de seviniyoruz" diye cevap verdi.
Buruk, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira’nın Kayserispor maçında muhteşem oynadığı belirterek, maç arından yanına gidip, tebrik ettiğini söyledi.

"ZANIOLO KENDİNE YAKIŞIR BİR GOL ATTI"

İtalyan futbolcu Nicolo Zanilo hakkında da konuşan Buruk, "Zaniolo’yı ikinci forvet olarak denedik. Savunma arkasına iyi koşu yapan bir oyuncu. Golü koklayan bir oyuncu. Kafa hakimiyeti dışında bütün santrfor özelliklerine sahip bir oyuncu. Fiziksel olarak ve boy olarak iyi. Bazen ikili olarak kullanabileceğimiz bir oyuncu. Yüzde 100’ünü bulmasını istiyoruz. Bunun için çok çalışıyor. Yüzde 100’ünü bulduğunda çok takım için önemli bir oyuncu olacak. Girdikten sonra da çok iyi şeyler yaptığını düşünüyorum. Kendine yakışır bir gol attı" dedi.

"ARDA TURAN EYÜPSPOR'A HEYECAN GETİRİR"

Eyüpspor’un başına geçen Arda Turan için de konuşan Okan Buruk, "Haberi aldığımızda, kendi ekibimle, oyuncularımızla konuşurken en doğru seçim olduğunu düşündüm. Eyüpspor’u çok yakından takip ediyoruz. Murat başkan, yakın bir şekilde görüştüğümüz biri. Ben Eyüplüyüm. Benim doğum yerim Eyüp. Eyüpspor’u bu anlamda çok seviyorum. Eyüpspor’un gidişinde Arda’nın dokunuşu çok önemli olacak. Çok tanıdığı ve bildiği oyuncular var. Oraya heyecan getireceğini düşünüyorum. Kendi de çok istekli. Bu başlangıç inşallah güzel olur. İnşallah diğer takımlarla birlikte Süper Lig’e taşır. Çok fazla takım. Birçok takımı oradan çıkmasını istiyoruz. Rizespor, Sakaryaspor, Göztepe’yi işin içine koyacağım. Önemli camialar. Onlar da çıkmak için savaş veriyor. İnşallah Arda için hayırlısı olur. Ben sevindim. Umudum çok yüksek. Arda’ya da başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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