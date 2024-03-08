"BERKAN KUTLU'YA GÜVENDİM"

"Uzun süre sonra oynayan oyuncular oldu. Kadromuzu tamamlıyoruz. Savunmada eksildik. Berkan Kutlu'ya güvendim, oyunun tamamında pozitif olarak, oyun kurma olarak destek oldu. Defansif olarak eksiklerimiz varken, ofansif anlamda önemli işler yaptık. Rizespor oynayan bir takım. Kalemizde tehlikeler yarattılar. Onlara da geçmiş olsun. Mithat sakatlandı, umarım kötü bir şeyi yoktur. Üzücü bir şey. Ben de aynı sakatlığı yaşadığım için daha fazla etkileniyorum."