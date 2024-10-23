Galatasaray-Tottenham maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde aldığı 2 galibiyet 1 beraberlik ile 7 puanla zirvede bulunan temsilcimiz, Tottenham karşısında galibiyet arayacak. Mücadele için geri sayım sürerken, Galatasaray-Tottenham maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...