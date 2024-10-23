Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar, Tottenham engeli geçip iddiasını sürdürmek istiyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Tottenham maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Tottenham maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 20:33 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray-Tottenham maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde aldığı 2 galibiyet 1 beraberlik ile 7 puanla zirvede bulunan temsilcimiz, Tottenham karşısında galibiyet arayacak. Mücadele için geri sayım sürerken, Galatasaray-Tottenham maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray-Tottenham maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

        3

        GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

        4

        GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

        29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

        5

        12 Aralık l Malmö - Galatasaray

        29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

        12 Aralık l Malmö - Galatasaray

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Borsa karar aşamasında
        Borsa karar aşamasında
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı