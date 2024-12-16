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        Haberler Bilgi Spor GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE KANALI | Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS - TS derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS - TS derbisi muhtemel 11'ler

        Süper Lig'in 16. haftası dev maça sahne oluyor. Lider Galatasaray, Rams Park'ta Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin kazandığı hafta hata yapmak istemiyor. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan bordo-mavili ekip ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle kanalı, saati, muhtemel 11'ler ve dev derbiye ilişkin detaylı bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:13
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        Galatasaray - Trabzonspor maçı Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı Metehan Baltacı ve sakatlığı süren Mauro İcardi forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde ise Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil kadro dışı bırakılırken Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Futbolseverler ise Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11’ler araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray – Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS - TS derbi maçı ile ilgili detaylar…

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        GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Trabzonspor maçı, 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00’de başlayacak.

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        GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Onun yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Erdem Mertoğlu üstlenecek.

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        GALATASARAY - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Osimhen

        Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundberg (Batagov), Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

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        GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla GS - TS derbi maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://beinsports.com.tr/

        https://beinsports.com.tr/mac-merkezi/galatasaray-trabzonspor/1474120

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        CİMBOM NAMAĞLUP

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Cimbom, topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.

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        FIRTINA ÇIKIŞ PEŞİNDE

        Ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kötü gidişatına "dur" demeye çalışacak. Ligin 15. haftası sonunda 3 galibiyet, 7 beraberlik 4 mağlubiyet ile 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

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