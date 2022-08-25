Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Tedavisi tamamlanan Leo Dubois antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavisi devam eden Fredrik Midtsjö ise ağırlıksız ortam koşularına başladı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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