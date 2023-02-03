Süper Lig'in 23. haftasında son 11 lig maçını kazanarak büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor'u konuk edecek. İşte, büyük bir mücadeleye sahne olacak zorlu mücadeleye dair bilinmesi gerekenler...