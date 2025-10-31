Habertürk
        Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

        Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oluyor. Galatasaray, sahasında, Trabzonspor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Galatasaray - Trabzonspor maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray 28 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan elde etti. Peki, "Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Trabzonspor maçı tarihi...

        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 18:44 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:44
        1

        Galatasaray - Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılar, Trabzonspor karşısında saha avantajını kullanıp rakibini eli boş göndermek istiyor. Bordo-mavililer ise, dev maçtan galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda. Peki, "Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Trabzonspor maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Rams Park'ta oynanacak dev mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY'DA EKSİKLİKLER

        Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

        Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

        5

        LİGDE 105. MAÇ

        Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 105. kez karşılaşacak.

        Ligde daha önce yapılan 104 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

        Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray

        Uğurcan, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

        7

        Trabzonspor

        Onana-Pina-Savic-Batagov-Mustafa-Okay-Folcarelli- Oulai- Zubkov- Augusto- Onuachu

