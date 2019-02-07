Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta müsabakaları yarın, 9 Şubat Cumartesi, 10 Şubat Pazar ve 11 Şubat Pazartesi oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

9 Şubat Cumartesi:

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya

Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan

10 Şubat Pazar:

Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

Galatasaray-Trabzonspor: Ümit Öztürk

11 Şubat Pazartesi:

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık