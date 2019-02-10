Temposu yüksek, heyecanlı, bol pozisyonlu bir maç izledik. Futbol adına tüm güzellikler vardı. Tek kötü olan, orta hakem Ümit Öztürk'ün yönetimiydi...

Karşılaşmanın ardından tartışma konusu yapılan penaltı pozisyonları hakem Öztürk özelinde VAR sisteminin eleştirisiydi aslında. VAR hakem koltuğunda oturanlar birçok kez izlemelerine rağmen tartışmalı konularda doğru karar veremiyorlar...

Futbol da adalet kavramı zedelendiğinde her şey alt üst olur. Yapılan mücadele, istek, amaç, heyecan bir anda yerini karamsarlığa bırakır. Trabzonspor'lu yönetici ve futbolcuların bu duygular içerisinde yaptıkları açıklamaları maçı yönetenlerin iyi analiz etmesi gerekir...



Diagne'nin penaltıdan attığı gol neden VAR'a gitmedi diye soru soruluyorsa bunun tek suçlusu orta hakem Ümit Öztürk'ten çok VAR'ın başında olanlardır...

Yine, Trabzonspor'un penaltı beklediği Ekuban'a yapılan hareket için VAR'a gidip, penaltı vermemek büyük hataydı...

Karşılaşma sonrası pozisyonları çok kez izledik. Gördüğümüz kadarıyla, Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon tartışmaya acık. Yüzde olarak verecek olursak yarı yarıya. Temas olup olmadığı net değil. Daha önemlisi bu pozisyon öncesi ofsayt olduğu görülüyor...

Trabzonspor'a lehine verilmeyen penaltı pozisyonu ise net bir penaltı. Bunun kaçışı yok...

Ne yazık ki, bir hakem hatta VAR'ın başındakileri de sayarsak hakemler maçın önüne geçtiler. Güzel bir maçı bu tür bir tartışma içerisine çekerek her şeyi berbat ettiler...

GALATASARAY ÇOK BASKILI OYNADI

Şimdi gelelim maça; Galatasaray oyuna çok hızlı başladı. Trabzonspor kendi sahasından çıkamadı. Arka arkaya gelen ataklar her an golün geleceğinin habercisiydi. İlk 45 dakika Sarı-Kırmızılıların büyük üstünlüğü vardı. Çok sayıda orta yapıldı. Şut şansı buldular. Adam geçmede sıkıntı yaşamadılar. Özellikle sol kanat harikaydı. Japon oyuncu Nagatomo forvet oyuncu gibiydi. Akınların büyük çoğunluğu bu hattan geldi...

Galatasaray'ın pas oyunu yerine direk gol yollarına gitmek istemesi ve mücadele gücü karşısında Bordo-Mavililer bunaldı. Telaşla birlikte oyun disiplininden kopuş ve yerleşim sorunu vardı...

Şunu kabul etmek gerekir ki, Trabzonspor 6 genç oyuncu ile mücadele etti. Kaleci Arda ilk kez sahaya çıktı. Bu açıdan bıkıldığında, Trabzonspor'u tebrik etmek gerekir. Tecrübeli ve kaliteli bir rakip karşısında bu kadar genç ve tecrübesiz oyuncularla ortaya koydukları oyun hiçte küçümsenecek bir durum değil. Hatta, ikinci yarı oyuna ortak olma düşünceleri ve mücadele güçleri takdir edilmelidir...

Trabzonspor yıllar sonra yeniden kendi özüne dönerek, geleceğini inşa ediyor. Alttan gelen genç oyuncularla yürümeleri örnek olmalı. Belki, bu sezon sıkıntı yaşayacaklar ancak, ilerleyen yıllar onlara çok şey kazandıracaktır...

BELHANDA ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor galibiyetinin mimarı şüphesiz Belhanda'ydı. Orta saha oyuncusu hata yapmadan oynadı. Kazandığı topları çok iyi kullandı. Sürekli rakip kaleye gitme isteği, takımını pozisyon zenginliği kazandırdı. Attığı iki gol iyi oyununu süsledi. Sorumluluk aldı. Topla buluşma sayısı yüksekti. Kalitesini ortaya koydu. Maçın en iyi adamıydı...

Burada ki sorun, Belhanda'nın her maç bu performansı neden gösteremediği. Bu belirsizliği Fatih Terim çözecektir sanırız...

Yeni transfer Diagne, penaltıdan golünü atarak taraftara merhaba dedi. Çok iyi oynadı mı? Maçın geneline bakıldığında vasattı diyebiliriz. İlk maç olması belki bunun nedeni olabilir. Ancak, golcülüğü tartışılmaz bir oyuncu olduğu gerçek..