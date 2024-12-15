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        Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 19:44 Güncelleme: 15.12.2024 - 19:44
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        Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        Daha sonra iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

        Sakatlığı sona eren Davinson Sanchez ve Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, Barış Alper Yılmaz bireysel programı doğrultusunda antrenman yaptı.

        Sarı-kırmızılı üç oyuncunun Trabzonspor karşısında forma giyip giymeyeceğine yarın karar verilecek.

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