Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Onur Özütoprak oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Galatasaray, bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR hakemi de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Söz konusu maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR olarak Deniz Caner Özaral eşlik edecek.