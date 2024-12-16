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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Onur Özütoprak oldu - Trabzonspor Haberleri

        Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Onur Özütoprak oldu

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:05
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        G.Saray-Trabzon maçının VAR'ı açıklandı
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Galatasaray, bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR hakemi de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

        Söz konusu maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR olarak Deniz Caner Özaral eşlik edecek.

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