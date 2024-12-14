Galatasaray Trabzonspor mesaisine başladı!
Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Giriş: 14.12.2024 - 21:51 Güncelleme: 14.12.2024 - 21:51
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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