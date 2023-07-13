Galatasaray transfer haberleri: Angelino'dan sonra sıra Icardi'de

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"TÜRKİYE'YE GİDECEK"

Instagram hesabına gelen bir soruyu yanıtlayan Wanda Nara "Ben işimi seviyorum... Yapmaya devam edeceğim... Mauro da işini seviyor... O da işini yapmaya devam edecek... Birkaç gün içerisinde İstanbul'a gidecek... Zaten orada da bir evimiz var" dedi ve Icardı'nin İstanbul'a geliş tarihini duyurdu.