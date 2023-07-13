Galatasaray transfer haberleri: Angelino'dan sonra sıra Icardi'de
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Angelino'yu İstanbul'a getiren ve sağlık kontrollerinden geçiren sarı-kırmızılılar gözünü Mauro Icardi'ye çevirmiş durumda. Şampiyonluğun mimarlarından olan Arjantinli için el sıkışan Galatasaray'da beklenen haberi de Wanda Nara verdi. Leandro Paredes için bekleyişini sürdüren sarı-kırmızılıların gündemine Thiago Alcantara geldi! Cimbom ayrıca Halil Dervişoğlu transferi için de harekete geçti! İşte Galatasaray'da transfer haberleri ve günün gelişmeleri...
Galatasaray, 26 Temmuz'daki ilk resmi maçı öncesinde transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda çıkacak olan sarı-kırmızılılar, uzun süren bir operasyonun ardından Angelino transferinde mutlu sona ulaştı.
Bonservisi RB Leipzig'de bulunan ve Alman ekibiyle yaptığı sözleşmede 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan İspanyol sol beki İstanbul'a getiren Cimbom, gözünü Mauro Icardi ve Leandro Paredes transferlerine çevirdi.
Galatasaray ile masaya oturduktan sonra pazarlıkları, Angelino'nun serbest kalma bedeli olan 20 milyon Euro'dan açan RB Leipzig'in inadı, İspanyol sol bekin Galatasaray'da forma giymek istemesiyle kırıldı.
Önce 16 ardından 12 milyon Euro'ya kadar inen RB Leipzig'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yapan Galatasaray, pazarlıkları 8 milyon Euro civarına getirdikten sonra Alman ekibini şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ikna etti. Sarı-kırmızılılar, Angelino transferi için RB Leipzig'e 2 milyon Euro'luk kiralama bedeli ödeyecek.
20 MAÇA ÇIKARSA BONSERVİSİ ALINACAK
İspanyol futbolcu 20 maça çıkması durumunda opsiyon maddesi devreye girecek ve Galatasaray, RB Leipzig'e 6 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek.
ICARDI'DE DETAYLAR KALDI
Galatasaray camiası Angelino transferinin ardından gözünü Mauro Icardi'ye çevirmiş durumda. Bafetimbi Gomis ve Mustafa Muhammed'in ayrılması sonrasında santrfor bölgesindeki tek opsiyonu Barış Alper Yılmaz olan Galatasaray, Icardi için şartları zorladı.
Suudi Arabistan'dan bonuslarla birlikte yıllık 30 milyon Euro'ya kadar teklifler alan Arjantinli futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğunu ve çocukları için de Türkiye'nin daha iyi bir seçenek olduğunu belirterek Galatasaray'ın teklifini bekledi.
Uzun süre Icardi'nin PSG'deki yıllık 7 milyon Euro'yu aşan maaşını karşılayabilmek için sponsorluk görüşmeleri yürüten Galatasaray, Arjantinli yıldız için gereken kaynağı buldu ve Icardi transferinde de mutlu sona ulaştı.
PSG, Suudi Arabistan'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklifler sonrasında Icardi için bonservis beklentisini yükseltirken sarı-kırmızılılar, Fransız ekibiyle iyi ilişkilerini de kullanarak bonservis bedelini 10 milyon Euro civarına indirdi.
PSG ile Icardi'nin bonservisini 4 takside bölme konusunda el sıkışan sarı-kırmızılılar bu transferde artık son detayları hallediyor. Icardi'nin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
BEKLENEN HABERİ WANDA NARA VERDİ
Galatasaray taraftarının beklediği Mauro Icardi müjdesini de Wanda Nara duyurdu...
"TÜRKİYE'YE GİDECEK"
Instagram hesabına gelen bir soruyu yanıtlayan Wanda Nara "Ben işimi seviyorum... Yapmaya devam edeceğim... Mauro da işini seviyor... O da işini yapmaya devam edecek... Birkaç gün içerisinde İstanbul'a gidecek... Zaten orada da bir evimiz var" dedi ve Icardı'nin İstanbul'a geliş tarihini duyurdu.
PAREDES, ALTERNATİFLERİ BEKLİYOR
Galatasaray'ın dört gözle beklediği diğer bir transfer ise Leandro Paredes... Okan Buruk'un orta sahada hem 6 hem 8 numarada oynayabilen bir oyuncu istemesiyle aylar önce başlayan görüşmelerde Arjantinli yıldız ile büyük ölçüde anlaşıldı.
Mauro Icardi ile de yakın arkadaş olan Paredes, Juventus'ta opsiyon maddesi kullanılmayınca sarı-kırmızılıların teklifine şartlı olarak 'evet' dedi.
Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in önemli oyuncuları arasında yer alan Paredes, Galatasaray'dan kısa bir süre de olsa bekleme ve alternatif teklifleri görme imkanı talep etti.
Lucas Torreira'nın sözleşme şartlarını öneren Galatasaray'ın teklifini beğenen Arjantinli yıldız, Avrupa'nın beş büyük liginde üst düzey takımlardan istediği cazip teklifi alamaması durumunda Aslan olacak.
THIAGO ALCANTARA BOMBASI!
Leandro Paredes'i bekleyişini sürdüren Galatasaray'ın gündemine Thiago Alcantara geldi... İngiliz basını, sarı-kırmızılıların Thiago Alcantara için devreye girebileceğini duyurdu.
Liverpool ile olan sözleşmesinde son yıla giren ve büyük beklentilerle geldiği Ada'da bunları sakatlıkların da etkisiyle karşılayamayan Thiago'nun satışına sıcak bakıldığı belirtildi.
Geçen sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncunun Alexis Mac Allister ve Dominik Szoboszlai transferleri sonrasında geri plana düştüğü ve Galatasaray'ın bu transferde şartlarını zorlayabileceği öne sürüldü.
KEREM DEMİRBAY'DA FARK AZALIYOR
Sarı kırmızılıların ilgilendiği bir diğer futbolcuysa Kerem Demirbay... Alt yaş kategorilerinde Türk Milli Takımı'nın formasını terleten, A milli seviyesinde ise Almanya'yı tercih eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor...
Sarı kırmızılılar, Almanya'da daha önce Hamburg, Kaiserslautern ve Hoffenheim takımlarında forma giyen futbolcuyu kadrosuna katarak orta sahasına tecrübeli futbolcu takviyesi yapma amacında...
Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen'e 2 milyon Euro teklif ederken Alman ekibi Kerem Demirbay için 4,5 milyon Euro'luk bonservis beklentisinde olduğu yönünde yanıt verdi.
Kerem Demirbay'ın da Leverkusen ile masaya oturacağı ve yönetimden kolaylık isteyeceğini, kariyerine Galatasaray'da devam etme yönünde planları olduğunu ileteceği öğrenildi.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki oyunculardan bir diğeri; Cedric Bakambu... 2014-2015 sezonunda Bursaspor formasını giyen Demokratik Kongolu forvet, kariyerini daha sonra Villarreal, Beijing Guoan, Marsilya ve Olimpıakos'ta sürdürdü...
Geçtiğimiz ay Dubai ekiplerinden Al Nasr ile iki yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcunun ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaktan vazgeçtiği ve bu nedenle yeni bir transfere sıcak baktığı ifade ediliyor...
HALİL DERVİŞOĞLU SÜRPRİZİ!
Galatasaray, Beşiktaş'ın da transferi için uzun süredir ilgilendiği Halil Dervişoğlu için devreye girdi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen milli futbolcunun daha önce kiralık olarak oynadığı Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Diğer yandan UEFA kurallarına göre 'homegrown' sayılmayan Halil'in 25 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alamayacağını düşünen sarı-kırmızılılar bu transfere 'olmazsa olmaz' gözüyle bakmıyor.
Galatasaray, 1 milyon Euro civarında bir yıllık ücret beklentisi olan Halil Dervişoğlu'nu daha düşük bir maaş ile kadrosuna katma niyetinde...
23 yaşındaki milli futbolcu, Galatasaray'da söz konusu dönemde 45 maçta forma giydi ve 8 kez gol sevinci yaşadı.