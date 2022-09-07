DHA

Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata ile de anlaşmaya çok yakın. 34 yaşındaki İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı ekipten 8 milyon Pound yıllık ücret talep etti. Erden Timur'un pazarlıklarının ardından Mata, talep ettiği yıllık ücreti 2 milyon Euro'nun altına indirdi. Sarı-kırmızılı ekibin bu transferi de yarın açıklaması bekleniyor.