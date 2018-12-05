Shakhtar Donetsk'te uzun yıllar attığı gollerle adından söz ettiren ve daha sonra Milan'a transfer olan Adriano, İtalya'da aradığını bulamamıştı. Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin transferi için geçtiğimiz dönemlerde yoğun uğraş verdiği Sambacı'nın ikna edilmesinde Galatasaray Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel'in büyük rol oynadığı belirlendi.

OYNAMAYI KABUL ETTİ

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağlanırken, iş artık Spartak Moskova ile pazarlıklara kaldı. Taffarel'in görüştüğü Adriano'nun Galatasaray'da oynamayı kabul ettiği bildirildi.

4 MİLYON EURO'YA 3.5 YILLIK İMZA

Cim-Bom'un, Spartak Moskova ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Luiz Adriano için 4 milyon Euro bonservis vermeye sıcak baktığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların, Adriano'yla 3.5 yıllık anlaşma yapmak istediği ifade edildi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda büyük ses getireceği planlanan Adriano dışında Galatasaray bir forvet takviyesi daha yapacak. Gomis'in satılmasından sonra gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Cim-Bom'da Adriano'nun gelmesi durumunda bu sorunun ortadan kalkacağı düşünülüyor.

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